كريمات ومستحضرات مخالفة في أسواق الجملة بالشوقية

المواطن- مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية، التابعة لأمانة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، عددًا من الجولات الميدانية على أسواق الجملة للتأكد من نظاميتها.

وأوضحت أمانة مكة المكرمة على “تويتر” أنه تم ضبط عدد من الكريمات والمستحضرات المخالفة للمواصفات والمقاييس وعدد من الأفياش الثنائية التي لا توفر متطلبات السلامة.

وفي سياق آخر، رصدت بلدية محافظة الداير، التابعة لأمانة منطقة جازان، 23 مخالفة بلدية وأغلقت عددًا من المحلات التجارية، فيما أحالت عددًا من العمالة المخالفة للجهات المختصة ضمن حملة وطن بلا مخالف.







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