كم بلغ عدد الحضور الجماهيري بلقاء نادي الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة نادي الهلال والنصر التي أُقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للحضور الجماهيري المميز في مباراة نادي الهلال والنصر وأشار إلى أنه وصل لـ18 ألفًا و968 مشجعًا.

وانتهت مباراة نادي الهلال والنصر التي احتضنها إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث نجح الزعيم في تحويل تأخره بهدفين لهدف أمام العالمي إلى تعادل في الوقت القاتل.

وبدأت مباراة نادي الهلال والنصر بشكل سريع، حيث نجح الوافد الجديد جونيور كابانانغا في تسجيل أول أهدافه بقميص العالمي في الدقيقة الثامنة، وعاد الزعيم سريعًا وسجل نيكولاس ميليسي هدف التعادل في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولم ينتظر العالمي سريعًا من أجل التقدم مُجددًا وأحرز النجم المغربي محمد فوزير الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل الزعيم عن طريق نجمه الجديد أشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني من لقاء الجولة الـ21.

وبعد مباراة نادي الهلال والنصر في الجولة الـ21، رفع الزعيم رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ووصل رصيد العالمي لـ31 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة المحلية.

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