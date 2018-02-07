كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب ضد العالم

المواطن- متابعة

أكد معهد مرتبط بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسعى لحرب نووية وإعلان الحرب ضد العالم بتبنيه نهجًا جديدًا لتجديد الترسانة النووية الأميركية.

ونشر البنتاجون، الجمعة الماضية، تقريرًا باسم “الحال النووية” فصّل فيه طموحاته بحيازة أسلحة نووية جديدة محدودة القوة ردًّا على زيادة روسيا قدراتها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن مسؤول قوله: إن الولايات المتحدة “أعلنت الحرب ضد العالم أجمع”.

ولفت المتحدث باسم معهد الدراسات الأميركية، وهي وكالة بحثية واستشارية تابعة لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إلى إن “هذا يظهر بوضوح أن ترامب يسعى لحرب نووية”.







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