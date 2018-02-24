كيف استعدت الجماهير لمباراة #الفيحاء_الاهلي في كأس الملك؟

المواطن - محمد سمعه

أعربت فئات كبيرة من جماهير ناديَي الأهلي والفيحاء عن أمنياتها في فوز فريقها المفضل على الآخر خلال لقاء الفريقين اليوم في دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويُذكر أن الأهلي يمر بفترة صعبة للغاية في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع الفيحاء في الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

وتعرَّض المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، للعديد من الانتقادات، وذلك رغم الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

بينما يتواجد نادي الفيحاء في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وكان الأهلي قد تأهل لدور ال8 من بطولة كأس خادم الحرمين بعد الفوز على نادي العروبة بسداسية نظيفة، بينما تأهل الفيحاء بعد فوزه على الفتح بثنائية مقابل هدف.







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