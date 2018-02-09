كيف تتعامل مع وسواس الشيطان؟.. شاهد إجابة الفوزان

المواطن- الرياض

شرح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان، طريقة التعامل مع الوسواس الذي يلازم الكثيرين.

وأكد الشيخ الفوزان خلال حواره على شاشة رسالة أن “علاج الوسواس يتم باتباع الشرع، وهو طاعة الرحمن وليس طاعة الشيطان، مدللًا على قوله بما ذكره الله تعالى: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا).



وتابع الشيخ الفوزان “كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منا معه شيطان يوسوس له، ومَلَك يدافع عنه، والإنسان لو حافظ على العبادة والتزم بالسُّنَّة أعان المَلَك على مهمته في الاستقامة والطاعة”.







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