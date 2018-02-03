كيف سيؤثر توطين 12 قطاعًا على العمالة النيبالية؟

المواطن- الرياض

توقعت صحيفة نيبالية أن يؤثر قرار المملكة بحظر عمل الأجانب في وظائف معينة، سلبًا على المهاجرين النيباليين الراغبين في البحث عن فرص عمل بالسعودية.

وبحسب صحيفة “ذي هيمالايان تايمز”، تعتبر المملكة واحدة من أكبر وجهات العمل للنيباليين، مسلطةً الضوء على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعي بتوطين 12 قطاعًا يعمل فيه أجانب خلال أشهر.

ولفتت إلى أن القرار يهدف للحد من زيادة البطالة لدى مواطني المملكة، ولكنه سيؤثر سلبًا على العمالة النيبالية التي تخطط للتوجه إلى المملكة من أجل العمل.







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