كيف يُقيّم الصندوق العقاري دعمه للمواطنين؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أوضح الصندوق العقاري، مساء اليوم السبت، آلية تقييم الدعم المُقدم إلى المواطنين.

وأوضح الصندوق العقاري، في تغريدة له ردًّا على استفسار مواطن في هذا الشأن، أن تقييم الدعم من قبل الصندوق يتم بناءً على الراتب الأساسي، بالإضافة إلى بدل السكن فقط.

وفي وقت سابق، أكد الصندوق العقاري، أن التمويل المدعوم يتم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية المشاركة في البرنامج (بنوك/ شركات تمويل).

ورد الصندوق العقاري على استفسار مواطن “غاضب”؛ لأنه تم تحويله إلى البنوك بعد انتظار دام سنوات، أن المستفيد يحصل على الدَّعم من الصندوق مباشرة، مضيفًا: “لا تشيل هم هو دعمٌ غير مسترد”.







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