لأسباب مجهولة سوري يقتل زوجته طعنًا في نزل للاجئين!!

المواطن ـ برلين:

قتل سوري زوجته في نزل للاجئين بمدينة بورنا في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا.

وأوضح متحدث باسم الادعاء العام في مدينة لايبتسيج، الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، أنه “تم إصدار أمر اعتقال بحق السوري، البالغ من العمر 33 عامًا، بسبب اشتباه ملح بالقتل”.

وأشار إلى أنَّه “وقعت الجريمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي”، مبيّنًا أنَّه “تم نقل الضحية، 24 عامًا، عقب تعرضها للهجوم إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها عقب فترة قصيرة”.

بدورها كشفت الصحافة المحلّية، أنَّ الجاني قتل زوجته طعنًا، أمام أعين طفليهما، مؤكّدة إيداع الطفلين في إحدى دور الرعاية الخاصة.