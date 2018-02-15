لأول مرة.. بيتكوين تصعد فوق 10 آلاف دولار خلال أسبوعين

المواطن - متابعة

ارتفعت عملة بيتكوين فوق مستوى 10 آلاف دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية الأشهر في العالم بعد أن هوت بنسبة 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته أواخر العام الماضي.

وقفزت بيتكوين في تعاملات بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ إلى 10149 دولاراً، مرتفعة حوالي 7% عن مستواها في بداية الجلسة.

وتوقّع محللون لأسواق العملات أن تسجل بتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً بحلول يوليو المقبل.

وكانت أول عملة رقمية مشفرة في العالم قد قفزت بأكثر من 1300% العام الماضي لتصل في السابع عشر من ديسمبر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار.







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