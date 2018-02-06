لاعبات الكاراتيه السعوديات يُتوجن بالميدالية البرونزية

المواطن - محمد سمعة

أحرزت سيدات الفريق السعودي للكاراتيه اليوم برونزية مسابقة الكاتا الجماعي في إطار الدورة العربية والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر أن كلاً من ” منال عبدالله، منيرة عبدالله، نورة عبدالله، أمجاد خالد” حققن الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العربية.

وتُقام دورة الألعاب العربية الرابعة في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية من يوم الأحد الماضي.

وسبق لسيدات الفريق السعودي للكاراتيه تحقيق 4 ميداليات متنوعة في اليوم الأول من الدورة وكان يوم الأحد.







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