لا تشمل العملات الرقمية .. اتفاقية بين النقد وRipple

المواطن- الرياض

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها تواصل دعمها المستمر للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال.

ووقعت المؤسسة مع شركة Ripple مؤخرًا اتفاقية بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، علما بأن عدداً من البنوك المحلية سيشارك في التجربة المبدئية لهذه التقنية، بحسب العربية.

ولم تشمل الاتفاقية أو المشروع العملة الرقمية للشركة (XRP) أو شراء أسهم فيها كما يتم تداوله في بعض المواقع، وإنما يقتصر المشروع على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود.

وحذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من أن ما يسمى العملة الافتراضية (Virtual Currency) لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، وأن تداول العملات من خلال الشبكة العنكبوتية يقع خارج المظلة الرقابية في المملكة العربية السعودية.







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