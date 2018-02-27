لا جديد حول تعليق الدراسة غدًا رغم تنبيهات الأرصاد

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون الإعلان عن تعليق الدراسة غدًا مع استمرار الأحوال الجوية السيئة على عدد من المناطق.

وكانت بعض المدارس ببعض المناطق قد صرفت الطلاب والطالبات مبكرًا اليوم ، مما تسبب بإرباك لأولياء الأمور وهذا لعدم تعليق الدراسة اليوم من قبل إدارات هذه المناطق .

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

ويطالب الأهالي بأن يكون تعليق الدراسة قبل بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات؛ حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه، وهي حماية الأرواح.

ويطالب الأهالي بصدور تعليمات واضحة حول تعليق الدراسة لحماية أولادهم، فيما تبقى المشكلة الكبرى مرتبطة بالقواعد والحالات التي يجب فيها تعليق الدراسة.

وما يزيد من تعقيد الأمر أن الغالبية تجهل قواعد تعليق الدراسة أو الحالات التي تستوجب تعليق الدراسة، وكذلك الجهة المناط بها اتخاذ قرار تعليق الدراسة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في تنبيهات متفرقة اليوم من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والتدني في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كلم في عدد من المناطق بينها عسير والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،تبوك ،الحدود الشمالية ،الشرقية ،حائل وأجزاء من منطقة الرياض.







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