للطموحين.. نصيحة ذهبية من ثاني أغنى رجل في العالم

المواطن- متابعة

نصح مؤسس مايكروسوفت وثاني أغنى رجل في العالم، بيل غيتس، الطامحين إلى النجاح في مشاريع مستقبلية، واختصر وصفته في كلمة واحدة هي “العلم”.

وجاءت نصيحة بيل غيتس ردًّا على سؤال في لقاء جرى عقده بكلية هانتر في نيويورك، يوم الثلاثاء، وأوضح قائلًا: “كلما نهلت بشكل أكبر من العلوم، زادت فرصتك لترى المكان الذي توجد به الفرصة”.

ويرى الرجل أن على الراغبين في تأسيس مشاريع جديدة أن يتوجهوا إلى الأمور التي تحتاج إلى ابتكار كبير في المستقبل القريب.

وتابع أن العلوم والبرمجة والتقدم المحرز في البيولوجيا والطاقة، أمور واعدة، وستشكل المصدر الأكبر للتغيير، مستقبلًا، وفق ما نقل موقع “وي فوروم”.

ولفت غيتس إلى أن الانشغالات الأولى بالنسبة إليه هي الأمراض العالمية وإيجاد نظام جديد للطاقة، وأكد أن حلول هذه الأزمات ستأتي عن طريق العلم.







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