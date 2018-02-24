للمرة الثانية.. شباب يروعون المارة على كورنيش جازان بالكلاب!

للمرة الثانية.. شباب يروعون المارة على كورنيش جازان بالكلاب!

2018/02/24
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- جازان

للمرة الثانية، روع شباب بكلبهم الخاص المتنزهين في الكورنيش الشمالي بجازان.

وبين مقطع فيديو، شبابًا يُمسكون كلبًا ويتجولون به في الكورنيش الشمالي بجازان، وسط محاولة بعض المارة الفرار والابتعاد عن الكلب بسبب محاولته الهجوم عليهم، في مشهد صادم دفع متداولي المقطع للمطالبة بسرعة القبض على الشباب وعقابهم.

وفي وقت سابق، قبضت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، على 3 مواطنين اصطحبوا الكلاب في ممشى الهجرة بالمدينة المنورة وروعوا المارة.

 

 

 

 




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