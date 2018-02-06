لماذا التقى آل الشيخ مع رئيس نادي الرائد؟

المواطن - محمد سمعة

تقابل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مع فهد المطوع رئيس نادي الرائد وذلك بالأمس للاطمئنان على آخر الأمور المتعلقة بنادي الرائد.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن آل الشيخ أطلع على ما قدمه المطوع لنادي الرائد خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رئيس نادي الرائد عن تقديمه 56 مليون ريال كدعم مالي للنادي خلال الفترة الأخيرة.

وتوجه رئيس هيئة الرياضة بالشكر إلى فهد المطوع بسبب مجهوداته من أجل دعم النادي خلال الفترة الحالية.

وكانت هيئة الرياضة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل دعم الأندية ماليًا خلال الفترة الأخيرة حيث تم دعم أندية ” الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الاتفاق” والعديد من الأندية







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