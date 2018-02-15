لماذا عانى باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو؟

المواطن - محمد سمعه

عانى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من جحيم ملعب سانتياغو برنابيو وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها من نادي ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهد ملعب سانتياغو برنابيو حضور الكثير من جماهير ريال مدريد لدعم وتشجيع النادي الملكي في مباراته المصيرية أمام نادي باريس سان جيرمان.

وبدأت المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو بضغط كبير من ريال مدريد على نادي باريس سان جيرمان حيث سعى الريال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز.

وصاحت جماهير ريال مدريد بالتشجيع في أرجاء ملعب سانتياغو برنابيو وسط حماس كبير من لاعبي الريال للفوز على لاعبي باريس سان جيرمان.

ورغم وجود محاولات من الريال لتسجيل الهدف الأول في ملعب سانتياغو برنابيو في شباك باريس سان جيرمان إلا أن الأخير تقدم بالهدف الأول عبر لاعبه الفرنسي أدريان رابيو.

واصل نادي ريال مدريد ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو قبل نهاية الشوط الأول.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في شباك باريس سان جيرمان من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تغير الحال تمامًا في ملعب سانتياغو برنابيو خاصة أن ريال مدريد قاتل بكل قوته من أجل تسجيل الهدف الثاني في شباك باريس سان جيرمان.

ورغم وجود محاولات عديدة من باريس سان جيرمان لإحراج الريال وتسجيل الهدف الثاني له في ملعب سانتياغو برنابيو لكن الأمور مرت بسلام على دفاعات الريال.

واصل نادي ريال مدريد ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني والاقتراب من تحقيق الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو ضد باريس سان جيرمان.

نجح البرتغالي رونالدو في إضافة الهدف الثاني للريال في ملعب سانتياغو برنابيو وسط دهشة من لاعبي باريس سان جيرمان.

وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل البرازيلي مارسيلو الثالث للريال في شباك باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة شهدها ملعب سانتياغو برنابيو.







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