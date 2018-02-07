لماذا قرر جيرو الرحيل عن آرسنال؟

المواطن - محمد سمعة

قرر الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق الرحيل عن الجانرز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وذلك بعد تعاقد الآرسنال مع الجابوني بيير أوباميانج.

وكان أوباميانج انضم إلى صفوف الآرسنال مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية إن جيرو شعر بالخطر وشعر بأنه لن يلعب بشكل أساسي في ظل وجود أوباميانج والفرنسي ألكسندر لاكازيت ففضل الرحيل أملًا في المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018.

ووافق جيرو على الانتقال إلى نادي تشيلسي وذلك للعب بشكل أساسي في المباريات المتبقية بالموسم الحالي من أجل الذهاب واللعب مع فرنسا بكأس العالم.







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