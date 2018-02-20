لماذا لن يُقيل النادي الأهلي ريبروف حاليًّا؟

المواطن – مروة نبيل

كشف نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق كيال، عن موقف الراقي من استمرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأوكراني سيرجي ريبروف، بعد تراجع النتائج في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق طارق كيال على رحيل ريبروف خلال الفترة الحالية قائلًا: “المنافسة على كل البطولات ضريبته الإرهاق.. من الصعب أن تجد مدرب مميز متاح في هذا التوقيت من الموسم.. تغيير المدرب ترضية للجماهير قد تنجح أو تفشل”.

وتابع نائب رئيس النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “نبحث عن مدرب مميز ويملك تجربة جيدة في دورينا ولن نقيل المدرب ريبروف حتى نجده، ولم نتخذ قرار إقالة ريبروف حتى الآن.. ووجود البديل المناسب هو ما منعنا من إقالته وليس الشرط الجزائي”.

وأضاف كيال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “للأسف.. المدرب ريبروف كرت محروق ولن ترضى عنه الجماهير مهما قدم مع الفريق.. جماهير الأهلي جعلتنا شركاء في الإخفاق بسبب إبقائنا على ريبروف.. وأقول لهم.. الانتقاد من بعيد سهل”.

وكانت تقارير صحافية عديدة قد أشارت إلى رحيل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف خلال الفترة الحالية، بعد تذبذب مستوى الفريق وتراجع النتائج خلال الآونة الماضية، والتي كان آخرها التعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين بهدف لكل فريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال متصدر ترتيب المسابقة المحلية بعد لعب 21 مباراة.

وجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الـ42 نقطة من 21 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 3 مباريات، ونجح لاعبوه في تسجيل 49 هدفًا، واهتُزت مرماه بـ25 هدفًا.







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