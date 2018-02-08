لم تسمع عنهم يومًا.. أغنى 5 أشخاص في سوق العملات الرقمية

المواطن- متابعة

كشفت مجلة فوربس الأميركية، قائمة لأول مرة لأغنياء العملات الرقمية، الذين تمكنوا من صناعة ثروات طائلة بالاستثمار في هذه العملات.

وكانت القائمة كالتالي:

1 – كريس لارسن:

يُعَدّ كريس لارسن (57 عامًا)، هو الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، والتي يعتمد الموظفون فيها على العملة الرقمية إكس آر بي كجزء من رواتبهم.

ويملك لارسن 5.2 مليار من عملة إكس آر بي، فيما تُقَدر ثروته التي جناها من العملة الرقمية ما بين 7.5 و8 مليارات دولار.

2 – جوزيف لوبين:

تُقَدر ثروة جوزيف لوبين (53 عامًا) التي جناها من العملات الرقمية ما بين 1 و5 مليارات دولار.

ولوبين هو مؤسس شركة كونسينزيس التي تعتمد بشكل كامل على العملة الرقمية Ethereum، والتي تعتبر ثاني أكبر عملة افتراضية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين.

3 – تشانغ بنغ زهاو:

تشانغ بنغ زهاو (41 عامًا)، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، التي تجتذب 6 ملايين مستخدم. وتُقدر ثروة زهاو، التي جناها من العملات الرقمية ما بين 1.1 و ملياري دولار.

4 – كاميرون وتايلور وينكلفوس:

التوأمان كاميرون وتايلور وينكلفوس (36 عامًا) هما مؤسسا شركة وينكليفوس كابيتال، ويشتهران بلقب «مليونيري البيتكوين»، حيث خصصا جزءًا كبيرًا من ثروتهما للاستثمار في البيتكوين عام 2012؛ الأمر الذي وصفه الكثيرون وقتها بأنه مجازفة كبيرة، إلا أنهما تمكنا من صنع ثروة كبيرة نتيجة لهذه الخطوة. وتتراوح الثروة التي جناها كل منهما من العملات الرقمية ما بين 900 مليون و1.1 مليار دولار.

5 – ماثيو ميلون:

تتراوح ثروة ماثيو ميلون (54 عامًا)، التي جناها من العملات الرقمية ما بين 900 مليون و1.1 مليار دولار.

وميلون هو أحد المستثمرين الفرديين بأميركا، وقد أنفق نحو مليوني دولار لشراء العملة الرقمية إكس آر بي، رغم تحذير أهله وأصدقائه له من شرائها، فإنه نجح في صناعة ثروة كبيرة منها.







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