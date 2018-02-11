لم تشفع له شهرته.. صحافي بين سندان الدين ومطرقة مرض ابنه

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

لم يشفع له عمله كصحافي في صحيفة ورقية شهيرة بمنطقة عسير لعلاج ابنه البالغ 4 سنوات، الذي يعاني من جلطة في الدماغ وشلل نصفي.

وأكد الإعلامي، الذي تحتفظ “المواطن” باسمه، أن ابنه تعرض لمرض مفاجئ تسبب في نقله إلى مستشفيات خاصة وحكومية في منطقة عسير، لتتدهور حالته ولضعف وسوء ظروفه المالية سافر به إلى الرياض برًّا ليظهر فصل جديد من المعاناة وهو تعبه وتوقف قلبه ليستعين بإسعاف الهلال الأحمر السعودي في هجرة تدعى العجيلة تبعد 100 كم متر عن محافظة الأفلاج.

وتابع أنه تم نقل ابنه على عجل إلى المستشفى ليحاول الأطباء إنعاش قلبه ليعود النبض ويدخل العناية المركزة ليخرجه على مسؤوليته وينقله إلى الرياض ويدخل مستشفى متقدمًا، ولا يزال يراجع إلى الآن وحالته لم تتحسن.

وناشد الصحافي أهل الخير لمساعدته، حيث بعث برقيات مناشدة، ولكن لم يكتب له الله التوفيق ليصبح دينه 45 ألف ريال.







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