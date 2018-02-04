ليس عبر موقعها.. تكافل توضح لـ”المواطن” آلية التسجيل للطلبة الجدد

المواطن- الرياض

أوضحت مؤسسة تكافل أن التسجيل لا يتم من خلال بوابتها الإلكترونية، بل يتم من خلال المدارس نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام المقبل.

ولفت أيمن الحميدي من العلاقات العامة للمؤسسة في إيضاح تلقته “المواطن” إلى أنه يتم بعدها تطبيق نظام أهلية الاستحقاق الذي يقوم بتحديد المستفيدين بناء على معالجة دقيقة لبيانات الطلاب وأولياء أمورهم، والتي يتم جمعها من عدد من الجهات الحكومية كوزارة التعليم ووزارة الداخلية وغيرها.

وأوضح الحميدي أن التسجيل في البوابة لطلبة تكافل المستحقين للاستفادة من برامج ومشاريع تكافل الأخرى.

وكانت مؤسسة تكافل أودعت مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين خلال الأسبوع الحالي.

وشملت إعانات الفصل الدراسي الثاني قرابة 250 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 18 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يقارب 125 مليون ريال.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي، والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل.

الجدير بالذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.

وسيتم فتح التسجيل لبرامج دعم العام القادم خلال الفصل الحالي.

وتقدم تكافل عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة “تفوّق”، وبرامج الدعم العيني “وجبتي” و”كسوتي” وبرنامج التمكين الرقمي “هدية المعرفة” وبرامج الدعم العلمي “مشروع الكتاب الإلكتروني” و”الدروس الخصوصية” كما يمكن لطلبة تكافل الاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة هنا.

وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم، ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.







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