ليفربول يصارع على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية

المواطن - محمد سمعة

يصارع نادي ليفربول الإنجليزي بشراسة على ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي ويست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويشتد الصراع بقوة على ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أن مانشستر سيتي سيخوض مباراة مهمة أمام نادي أرسنال يوم الخميس المقبل في الجولة الـ28 من البريميرليج.

ونجح ليفربول في تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى النقطة رقم 57 في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.

وأصبح الفارق حاليًّا بين ليفربول ومانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي 5 نقاط بعد الفوز على نادي ويست هام يونايتد.

أما فريق مانشستر يونايتد فأصبح في خطر كبير للغاية، وذلك بعد تقدم ليفربول عليه في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث سيتعين على الشياطين الحمر الفوز غدًا على حساب نادي تشيلسي للصعود إلى المركز الثاني مرة أخرى.

ويشتد الصراع على البقاء في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويذكر أن نادي تشيلسي يتواجد في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، حيث يحتاج البلوز للفوز على مانشستر يونايتد من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

تعرض نادي ويست بروميتش آلبيون للخسارة من نادي هيدرسيفيلد تاون بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الـ28 ليستمر تواجد ويست بروميتش في المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي بالفترة الحالية.

وسقط نادي ليستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ستوك سيتي بهدف لكل فريق ليتواجد ليستر في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ستوك سيتي في المركز الـ19 أي قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

يذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي ليفربول.







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