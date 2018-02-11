مؤسس دافوس: الذكاء الاصطناعي يهدد 74% من موظفي العالم

المواطن - متابعة

توقع مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، كلاوس شواب، اليوم، اختفاء نحو 74% من الوظائف مستقبلا، بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال شواب، في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، إن “الذكاء الاصطناعي سيدمج كثيرًا من الوظائف، وسيؤدي إلى التخلص من الوسطاء”.

وأضاف شواب أن “الذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط سيخلق نحو 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول 2020، لكن النمو الكبير سيدفع إلى اختفاء ملايين الوظائف”.

وطالب شواب دول العالم، بالتعاون في مجال الأمن الإلكتروني، بعد التطور الكبير والاعتماد على الاقتصاد الرقمي بشكل أكبر من ذي قبل، حيث قال إن “أبرز المخاطر تتمثل في الأمن السيبراني، كون الإنترنت هو العمود الفقري للاقتصاد الإلكتروني المقبل، مما يتطلب بيئة أكثر أمانًا” بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها.

من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. إلا أنَّ هذا المصطلح جدلي نظراً لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.







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