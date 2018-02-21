مائسة صبيحي تُبدع في مسرحية “رأساً على عقب” بجدة

المواطن - جدة

استضافت الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة، مساء أمس، المسرحية الفنية الكوميدية “رأسا على عقب” من تأليف وتمثيل وإخراج المخرجة السعودية الدكتورة مائسة صبيحي وسط حضور جيد استمتع بالمسرحية التي تقمصت فيها الصبيحي عدداً من الشخصيات النسائية تتعامل مع واقع المرأة السعودية.

وجسدت صبيحي خلال العرض الفردي شخصية الراوية التي تتحدث عن قصتها وقصص العديد من النساء السعوديات الأخريات.

تدور المسرحية حول أكثر من شخصية تقوم الصبيحي بتمثيلها كلها، كما تقوم بدور الراوية التي تقوم بربط الفقرات، وتلجأ في أسلوبها المسرحي لاستدعاء الجمهور للتفاعل معها، فهي تخرج من الشخصية على المسرح لتتوجه بالحديث إلى الجمهور مباشرة ثم تعود لتقمص شخصية أخرى. كما تقوم بدعوة الجمهور لمشاركتها في رقصة تقليدية أثناء مشهد لحفل زفاف.

وعن إقامة المسرحية في الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة لأول مرة، عبرت الدكتور مائسة عن شكرها للمنظمين وللقائمين على الجمعية لاستضافتهم هذا العرض المسرحي الفني، وقالت ” أشكر جداً جميع من شاهد المسرحية على دعمهم، فقد وجدت -والحمد لله- الكثير من الدعم من الأخوات، والكثير من الأشخاص الذين يشجعونني ويهنئونني؛ مما زاد ثقتي بنفسي ورغبتي في أن أكتب عن قضايا أخرى”.

تعتبر الأكاديمية مائسة صبيحي، هي أول سيدة سعودية تقدم عروضًا مسرحية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأقامت صبيحي مسرحيات اجتماعية وثقافية اعتمادًا على تمثيل المرأة الواحدة، وهو قالب مسرحي لا يظهر فيه سوى ممثل واحد يؤدي عدة أدوار، ويعمل على تحريك الجمهور مما يتطلب إمكانات متعددة ومجهوداً أكبر من المؤدي.

ونظراً للإقبال الكبير لمسرحية “رأسا على عقب” فقد قرر المنظمون عرض المسرحية يوم السبت المقبل على مسرح الجمعية السعودية للثقافة والفنون.







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