ماذا قال الصنيع على قرارات لجنة الانضباط والعكايشي؟

المواطن – مروة نبيل

قال حمد الصنيع: “أتمنى أن نكون خلال فترة الرئاسة الحالية، وفّقنا في إيقاف النزيف المالي الذي كان يعاني منه الاتحاد، وحل العديد من القضايا، كما نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور الاتحادي فيما تبقى من فترة الرئاسة”.

وتابع: “نطمح للوصول للتسوية وحل القضايا المتبقية على الاتحاد مع الأطراف الأخرى.. وتسديد الديون ثم الوصول بالنادي إلى أرضية صلبة عند ابتداء الموسم القادم.. قرار منع التسجيل ضد نادي الاتحاد يشمل جميع الفئات السنية، وسيتم فتح تسجيل اللاعبين لنادي الاتحاد ابتداءً من فترة التسجيل الصيفية القادمة”.

وعن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن ثلاثي العميد، قال الصنيع: “ما ظهر في الإعلام بعد عقوبة لجنة الانضباط يُظهر الاتحاد كطرف جاني، لكنه في الحقيقة مجني عليه، تضرر نادي الاتحاد من قرارات لجنة الانضباط، والتي تم اتخاذها بناءً على لقطات الفيديو وليس من تقرير الحكم”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد قائلًا: “اتحاد القدم ليس له علاقة بالموضوع، كل شيء تم من لجنة الانضباط، وجميع مخاطباتنا والأخذ والعطاء تم مع لجنة الانضباط بشكل مباشر.. أفضّل اتخاذ الإجراءات القانونية واتباع النظام بهدوء على الإدلاء بالتصريحات الإعلامية”.

وعن تذبذب مستوى اللاعب التونسي العكايشي، قال الصنيع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أحمد العكايشي يمر بمرحلة عدم توفيق ومن حق الجمهور أن ينزعج من ذلك، لكن جمهور الاتحاد واعٍ، وسيعيد أحمد لمستواه الطبيعي عن طريق تشجيعه”.

يُذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد قررت إيقاف فهد الأنصاري وزياد الصحفي، لمدة مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف ريال، وإيقاف كارلوس فيلانويفا، لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال.







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