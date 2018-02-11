ماذا قدم الشباب تحت قيادة كارينيو في الدوري؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب دانييل كارينيو يُفكر في الرحيل عن الليث بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والخسارة أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وصرح كارينيو عقب مباراة الشباب والفتح أمس، أنه يشعر بإحباط وقلق، ولكنه في الوقت نفسه رفض الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، مُشددًا على أن ما يحدث مشاكل داخلية ولن يُعلق خسارة الفريق عليها.

وفتحت تصريحات كارينيو الباب حول إمكانية رحيله عن نادي الشباب خلال الفترة المقبلة، حيث فسر البعض عدم راحة المدرب وشعوره بالتعب النفسي أولى خطوات التفكير في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحت قيادة كارينيو 15 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حقق التعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 لقاءات، وفاز الليث تحت قيادته في 5 مواجهات.

وتعاقد نادي الشباب مع كارينيو في شهر أكتوبر الماضي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بالليث بداية من مباراة الأهلي.

وتُعد تجربة نادي الشباب ليست الأولى للمدرب كارينيو في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وقدم معه مستوى مميزًا.

ويحتل نادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في 8 لقاءات.







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