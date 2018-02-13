ماذا قدم الهلال والعين محليًا قبل مباراة اليوم؟

المواطن - مروة نبيل

لا صوت يعلو على صوت مباراة الهلال والعين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا التي ستُقام على استاد جامعة الملك سعود‎، الذي يستضيف أول مواجهة للزعيم.

ويسعى لاعبو الزعيم للفوز في مباراة الهلال والعين اليوم من أجل تصدر المجموعة الرابعة منذ الجولة الأولى، كما أن اللقاء سيُقام على أرضهم ووسط جمهورهم، ولذلك يأمل اللاعبون التغلب على الفريق الإماراتي خاصة أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا هو هدف الزعيم.

ويأمل لاعبو الفريق الإماراتي الفوز في مباراة الهلال والعين اليوم لتصدر المجموعة والتغلب على الزعيم في ملعبه ووسط جمهوره، ما يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين الذين يبحثون عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2018.

ونستعرض نتائج الهلال والعين على الصعيد المحلي قبل مباراة اليوم في دوري أبطال آسيا ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتصدر الزعيم قبل مباراة الهلال والعين اليوم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرة واحدة أمام فريق الفيحاء.

وسجل الزعيم قبل مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا 38 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا، ويأمل الفريق السعودي الانتصار في هذا اللقاء بعد تدعيم صفوفه بلاعبين جُدد أبرزهم إيزكويل سيروتي وأشرف بن شرقي.

ويحتل الفريق البنفسجي جدول ترتيب الدوري الإماراتي قبل مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا بـ38 نقطة، جمعها من 16 مباراة؛ ونجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.

ويمتلك الفريق الإماراتي خطًا هجوميًا قويًا، وظهر هذا الأمر قبل مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا حيث سجل لاعبوه 42 هدفًا في المسابقة المحلية، واهتزت شباكه بـ16 هدفًا فقط.







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