مارادونا يهاجم نجم الإنتر لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

هاجم دييجو مارادونا نجم كرة القدم الأرجنتينية السابق مواطنه ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث مارادونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أرجنتينية مؤكدًا أن وجود إيكاردي مع المنتخب الأرجنتيني لن يُفيد بسبب أخلاقه وتصرفاته وأشار إلى أن وجود جونزالو هيجواين وكارلوس تيفيز سيكون أفضل منه.

كما استمر مارادونا في هجومه على اللاعبين الأرجنتينيين حيث هاجم لوكاس بيليا لاعب وسط ميلان قائلًا إنه لاعب غير جيد ولا يناسب طموحات منتخب راقصي التانجو.

وأضاف مارادونا أن المنتخب الأرجنتيني يعاني من نقص المواهب وعدم وجود أي لاعب يستطيع مساعدة النجم ليونيل ميسي.

وكان مارادونا حقق مع المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم عام 1986 في المكسيك.







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