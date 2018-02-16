مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن هل يحقق ما أخفق به ولد الشيخ!

المواطن - سعد البحيري

عين مجلس الأمن الدولي، أمس، البريطاني مارتن غريفيث مبعوثًا أمميًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا للمبعوث السابق الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبهذا يكون مارتن غريفيث ثالث وسيط أممي خلال 7 سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

والمعروف أن غريفيث الذي يدير مؤسسة المعهد الأوروبي للسلام ومقرها بروكسل، يتمتع بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية.