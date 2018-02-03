ماكرون يبعث 3 مطالب لإيران قبيل زيارته المرتقبة

المواطن- متابعة

قال نائب إيراني: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث رسالة إلى طهران تضمنت 3 مطالب قبيل زيارته المرتقبة إلى إيران، وهي قبول المرشد الأعلى للنظام الإيراني للمفاوضات، وقبول إيران التفاوض حول ملف الصواريخ، وكذلك تدخلات إيران وحروبها في المنطقة ودعمها للجماعات المتطرفة.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، أن ماكرون اشترط عقد مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني الرئيس حسن روحاني، بحيث يعلن خلالها روحاني موافقة طهران على المفاوضات حول برنامج الصواريخ.

ولفت قدوسي، في مقابلة مع وكالة “نادي المراسلين الشباب” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إلى أن المطلب الثالث هو قبول إيران الدعوة لعقد اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة والمملكة للتفاوض حول إنهاء دور إيران الإقليمي ودعمها للجماعات الإرهابية كجماعة حزب الله اللبناني وميليشيات الحوثي في اليمن وتدخلها في سوريا والعراق واليمن ولبنان.







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