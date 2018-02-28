مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسة نادي ريال مدريد على التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد موقع DON BALON الإسباني بأن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سينافس فريق ريال مدريد على التعاقد مع هاري كين المتألق والذي أحرز 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ولا يرغب بيب جوارديولا في ترك ريال مدريد يتعاقد مع اللاعب هاري كين دون وجود منافسة قوية على خطف المهاجم الإنجليزي والذي ساهم في تحقيق توتنهام العديد من الانتصارات في الموسم الحالي سواء كان في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

ورفض نادي توتنهام هوتسبير التفريط في اللاعب هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية نظرًا لاعتماد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو عليه في الكثير من المباريات.

يذكر أن هاري كين صرح من قبل وأكد أن نادي آرسنال الإنجليزي رفض التعاقد معه عندما كان في الثامنة من عمره، قبل أن ينتقل إلى نادي توتنهام ليتألق مع السبيرز.







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