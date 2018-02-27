مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على ضم نجم الريال

المواطن - محمد سمعة

يفكر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل جناج نادي ريال مدريد الإسباني.

ويقترب بيل من الرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي خاصة أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز يخطط لبيع اللاعب وذلك بسبب هبوط مستواه الفني والبدني.

وذكر موقع DON BALON الإسباني أن مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو سيتنافس مع نادي تشيلسي الإنجليزي والراغب في التعاقد مع بيل أيضًا.

وكان بيل انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

نجح بيل في تحقيق العديد من الإنجازات مع نادي ريال مدريد مثل الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ولقب دوري أبطال أوروبا، كما نجح اللاعب في الفوز بلقب كأس العالم للأندية مع النادي الملكي.

ويذكر أن ريال مدريد حدد اللاعب المصري محمد صلاح من أجل التعاقد معه من صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة ليكون بديلًا للاعب جاريث بيل.

لعب بيل مع المنتخب الويلزي في بطولة كأس أمم أوروبا في عام 2016 ووقتها وصل المنتخب الويلزي إلى دور نصف النهائي.

يسعى بيل خلال الفترة المقبلة إلى تقديم أداء إيجابي مع ريال مدريد وذلك من أجل ترك بصمة جيدة مع النادي الملكي قبل الرحيل عنه.

لعب بيل من قبل لنادي ساوثهامبتون الإنجليزي قبل الانتقال إلى نادي توتنهام.







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