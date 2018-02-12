مانشستر يونايتد يُهدي بينيتيز رقمًا جديدًا

المواطن – مروة نبيل

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مفاجأة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليظل الشياطين الحمر في المركز الثاني بـ56 نقطة.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نيوكاسل، الذي خطف الفوز عن طريق لاعبه مات ريتشي، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليُصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر 16 نقطة.

ولم يكن الفوز على مانشستر يونايتد هو الإنجاز الوحيد الذي حققه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل رافاييل بينيتيز، بل إنه حقق رقمًا جديدًا أمام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتمكن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل رافاييل بينيتيز، من تحقيق الفوز أمام مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو للمرة السادسة في تاريخ مواجهتهما، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأصبح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل رافاييل بينيتيز، هو ثاني أكثر مدرب يستطيع أن يُحقق الفوز على مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، وذلك بعد المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي.

ويُعد المدير الفني السابق لنادي برشلونة، الإسباني بيب جوارديولا، هو أكثر المدربين تحقيقًا للفوز على مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو؛ حيث تمكن من تحقيق الفوز أمام في 9 مناسبات.

ويحتل مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو المركز الثاني بـ56 نقطة، جمعهم من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في مثلهم.