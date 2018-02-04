ما أسباب تعادل ليفانتي مع ريال مدريد؟

المواطن - محمد سمعه

أسقط نادي ليفانتي الإسباني فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في إطار لقاءات الجولة ال22 من بطولة الدوري الإسباني.

وسعى نادي ليفانتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد وسط غياب نجمه السعودي فهد المولد عن قائمة الأساسيين أو الاحتياطيين في المباراة.

وبدأ نادي ليفانتي ضغطه بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح اللاعب إيمانويل بواتينج في تسجيل الهدف الأول لناديه بعد تقدم ريال مدريد بهدف عبر اللاعب الإسباني سيرخيو راموس.

وواصل نادي ليفانتي ضغطه، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني استمر تألق فريق ليفانتي، وذلك من أجل إحراج ريال مدريد وخطف النقاط الثلاث منه.

نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عبر النجم إيسكو في شباك نادي ليفانتي بالدقيقة ال81.

وقبل أن يعتقد الجميع أن النقاط الثلاث في طريقها إلى ريال مدريد تمكن الإيطالي جيامباولو باتزيني من تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفانتي في الدقيقة ال90؛ ليخطف نقطة ثمينة من براثن ريال مدريد.

ويذكر أن رصيد ليفانتي أصبح بعد التعادل 20 نقطة في المركز ال17، بينما أصبح رصيد ريال مدريد بعد التعادل 39 نقطة في المركز الرابع ببطولة الدوري الإسباني.

وكان نادي ليفانتي قد تعاقد مع اللاعب فهد المولد على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وتمت إعارة فهد المولد إلى نادي ليفانتي تحت إشراف من هيئة الرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ويرغب فهد المولد في الاستفادة والتألق مع نادي ليفانتي؛ وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ووعد فهد المولد جميع جماهير نادي ليفانتي بالتألق مع ناديه الإسباني خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وكان نادي ليفانتي نجح في التعادل مع نادي ريال مدريد بفضل التأمين الدفاعي القوي واستغلال الفرص الهجومية المتاحة.







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