مباراة آرسنال ومانشستر سيتي تتسم بالشراسة لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة نارية وغاية في الأهمية بين فريقي آرسنال ومانشستر سيتي في إطار اللقاء النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ويأمل المدرب الفرنسي أرسن فينغر، مدرب نادي آرسنال، في الفوز ببطولة كأس الرابطة بعد فقدان الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بجانب توديع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما نادي مانشستر سيتي فسيقاتل بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا من أجل الفوز بلقب كأس الرابطة، خاصة أن جوارديولا يسعى للفوز بأول ألقابه مع مانشستر سيتي منذ أن تولى تدريبه.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على نادي بريستول سيتي في مجموع المباراتين بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما تأهل آرسنال إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي تشيلسي بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

يذكر أن آرسنال ودَّع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مانشستر سيتي ودع المسابقة ذاتها بعد الخسارة من نادي ويجان أثليتك بهدف نظيف في مفاجأة من العيار الثقيل.







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