مباراة إسبانيول ضد الريال تمنح بيل رقمًا جديدًا

المواطن – مروة نبيل

دائمًا ما يحصل اللاعبون على أرقام مميزة وجديدة بعد انطلاق اللقاءات، ولكن هذا الأمر مختلف مع النجم الويلزي غاريث بيل؛ حيث إنه حقق رقمًا غريبًا وفريدًا، فور الإعلان عن تشكيل الملكي في مباراة إسبانيول ضد الريال ضمن منافسات الجولة الـ26.

ووضع المدير الفني للملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، غاريث بيل، في التشكيلة الأساسية لمباراة إسبانيول ضد الريال ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليُحقق رقمًا شخصيًّا فريدًا لم يحدث منذ عام 2015.

وتُعد مباراة إسبانيول ضد الريال هي الثامنة على التوالي التي يُشارك فيها النجم الويلزي غاريث بيل مع الملكي، سواء بشكل أساسي أو احتياطي، للمرة الأولى من شهر إبريل لعام 2015، عندما لعب 24 مباراة بشكل مستمر، وذلك وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقبل مباراة إسبانيول ضد الريال اليوم في الدوري الإسباني، شارك غاريث بيل مع الملكي بشكل أساسي أو احتياطي في المواجهات سواء المحلية أو في دوري أبطال أوروبا ديبورتيفو لاكورونيا، فالنسيا، ليفانتي، ريال بيتيس، ليجانيس، ألافيس وباريس سان جيرمان.

ومنعت الإصابات غاريث بيل من المشاركة مع الملكي بشكل أساسي خلال السنوات الماضية، لذلك لم يكن يستطيع اللعب بشكل متواصل، لتأتي مباراة إسبانيول ضد الريال وتمنحه الرقم الغائب عنه منذ عام 2015.

وانطلقت مباراة إسبانيول ضد الريال في الدوري الإسباني، قبل قليل، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين في الشوط الأول من لقاء الجولة الـ26، وشهدت حصول الويلزي غاريث بيل على بطاقة صفراء في الدقيقة 37.

ويحتل الملكي قبل مباراة إسبانيول ضد الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، فيما إسبانيول في المرتبة الـ15 برصيد 28 نقطة.







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