مباراة الأهلي والفيحاء تشهد رقمًا مميزًا للنجم أسبريا

المواطن - مروة نبيل

واصل الكولومبي دانيلو أسبريا ، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، تألقه في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما ظهر بمستوى مميز خلال مباراة الأهلي والفيحاء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22.

وسجَّل دانيلو أسبريا هدفًا في مباراة الأهلي والفيحاء اليوم، ليُصبح النجم الكولومبي مُساهمًا في تسجيل 9 أهداف مع الفريق البرتقالي في منافسات المسابقة المحلية هذا الموسم، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وأضاف حساب الدوري السعودي الرسمي أن 8 من الأهداف التي ساهم دانيلو أسبريا في تسجيلها والتي كان آخرها هدفه في مباراة الأهلي والفيحاء اليوم، كانت في المباريات التي لعبها الفريق البرتقالي على أرضه؛ حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكانت مباراة الأهلي والفيحاء قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الراقي أولًا عن طريق يوانّيس فيتفاتزيديس، في الدقيقة 79، إلا أن المتألق الكولومبي دانيلو أسبريا تمكن من تسجيل هدف التعادل سريعًا، وهز شباك الأهلي في الدقيقة 85.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي والفيحاء اليوم بالتعادل الإيجابي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده لـ42 نقطة، ليُحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق البرتقالي لـ28 نقطة في المرتبة السابعة.

وكان يأمل اللاعبون في مباراة الأهلي والفيحاء تحقيق الفوز، حيث إن الراقي كان يسعى لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر، وكان يهدف الفريق البرتقالي لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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