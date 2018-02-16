مباراة الأهلي والفيحاء تُشعل تويتر بـ4 هاشتاقات

المواطن – مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباراة الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بطريقتها الخاصة.

ودشن الجمهور 4 هاشتاقات عبر “تويتر” للتفاعل مع مباراة الأهلي والفيحاء التي انطلقت، قبل قليل، وحملت أسماء الأهلي الفيحاء، حمدان الشمراني، بن عمر، فوز الأهلي، وأصبحوا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة.

ورصدت “المواطن” تفاعل الجمهور مع مباراة الأهلي والفيحاء المُقامة الآن، وقال حساب يحمل اسم “مجانين بحبك يا أهلي”: “الأمل بعد الله في روح اللاعبين ومرجلتهم، أما ريبروف أثبت بما لا يدع للشك أنه يعبث بالفريق.. يَا رب وفقهم”.

وقال حساب يحمل اسم “الأهلي سنمضي معًا”: “18 نقطه كفيله بتحقيق الدوري للأهلي.. ٓ (الفيحاء- التعاون- القادسية- الرائد- الهلال- أُحد) اللهم في هذا اليوم الفضيل اجعل الدوري لهذه السنة من نصيب الأهلي”.

وعبر هاشتاق حمدان الشمراني، قال بدر عقيل: “إشراك حمدان الشمراني قرار سليم في مثل هذي المباريات تحتاج لأظهره سريعين، وهذا ما يمتاز به حمدان عكس منصور الحربي لاعب ثقيل في الشق الهجومي…!!!”.

وكتب علي مبارك: “تشكيلة جيدة من ريبروف، رغم أني لا أعلم عدم البدء بمهند، ولكن يبدو أن هناك حاجة في نفس يعقوب. خيار حمدان الشمراني على الجهة اليسرى أراه موفق نظريًّا ويدل على دراسة مقبولة من ريبروف للخصم. حمدان ضد أسبريا، واجه السرعة بالسرعة”.

وعلق “بووشا” على هاشتاق فوز الأهلي قائلًا: “فوز الأهلي اليوم على الفيحاء راح يريح الاتحاد ويقلل من منافسيه على الثالث لذلك بالتوفيق للفيحاء”، وقالت أخرى: “طالبة فوز الأهلي اليوم ع الفيحاء وهزيمة الهلال من الشباب”.

وأبدت الجماهير استغرابها من مركز محمد بن عمر في مباراة الأهلي والفيحاء وقال عدنان: “لازم يتخلى عن كلاوديمير أو ابن عمر لصالح فتاح، متى راح يستوعب الأمر ذا الله اعلم”، وتابع: “ابن عمر ما يلعب ١٠ والله غلط وسط الثلاثة اللي فيه محاور ارتكاز”.

حساب يحمل اسم علي القرني علق على مركز محمد بن عمر في مباراة الأهلي والفيحاء قائلًا: “كلاودي اللي ممكن يلعب أمام محاور الارتكاز لعبه محور ارتكاز، ووضع ابن عمر أمام المحاور اللي هو في الأصل محور ارتكاز في ظل وجود فتاح ع الدكة!”.

وتابع حساب يحمل اسم معاذ: “ابن عمر يلعب كـ10 وخلفه كلاودي وميليغان”، وأضاف في تغريدة أخرى: “ابن عمر محور دفاعي وممكن يلعب كـ8 لكن صعب أنك تنتظر أنه يقدم أداء كبير (على مدار المباراة)، وهو يلعب 10.. للأمانة أمور غريبة”.

وتُشير نتيجة مباراة الأهلي والفيحاء المُقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق اللقاء.







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