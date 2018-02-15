مباراة النصر والباطن تُنهي رقمًا سلبيًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة النصر والباطن بخسارة العالمي بثلاثية نظيفة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في إنهاء رقم سلبي استمر معه لعدة جولات.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة النصر والباطن شهدت أول فوز لفريق الباطن بعد 9 مباريات متتالية في المسابقة المحلية، لم يُحقق فيها أي فوز، حيث تعادل في 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات.

وكان آخر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قبل مباراة النصر والباطن اليوم أمام نظيره الفيصلي حينما حقق الفوز عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد الفوز على الفيصلي لم يفز الباطن سوى في مباراة النصر والباطن اليوم، حيث تعادل مع كل من التعاون، النصر، أحد والاتفاق، وخسر أمام كل من الفيحاء، الاتحاد، الشباب، الأهلي، الهلال والرائد.

وافتتح جليهرام شييتين التسجيل مبكرًا في مباراة النصر والباطن اليوم؛ حيث هز شباك العالمي في الدقيقة التاسعة من بداية مباراة الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يُضاعف البرازيلي جورجي سيلفا النتيجة في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من مباراة النصر والباطن اليوم، أضاف البرازيلي جورجي سيلفا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في مرمى العالمي، لتنتهي المواجهة بهزيمة النصر بثلاثية دون رد.

وبعد مباراة النصر والباطن اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده لـ24 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في المركز الثالث.







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