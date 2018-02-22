مباراة النصر والباطن في عيون الإعلاميين.. ماذا قالوا؟

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة النصر والباطن في دور الـ8 من بطولة كأس الملك بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم العالمي بهدف نظيف، الأمر الذي أثار غضب الجمهور ولقي ردة فعل واسعة في الوسط الرياضي، خاصة أنها الهزيمة الثانية من الفريق السماوي خلال أيام قليلة.

وتفاعل الإعلاميون مع مباراة النصر والباطن عبر حساباتهم الخاصة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أن الفريق السماوي دخل تاريخ المسابقات المحلية بعدما نجح في الفوز على العالمي بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي للمحترفين وأطاح به من كأس الملك.

ورصدت “المواطن” ردود فعل الإعلاميين على هاشتاق النصر والباطن الذي تصدر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في المملكة بعد تفاعل الآلاف معه سواء من الجماهير الغاضبة لخسارة فريقها أو الإعلاميين أو اللاعبين السابقين.

وعلّق الإعلامي بدر الصقري على مباراة النصر والباطن قائلًا: “بعزيمة الرجال الباطن يدخل التاريخ من أوسع الأبواب. ألف مبروك لمحبي الباطن وإدارته ونجومه وحظاً باسماً للنصر في الموسم القادم. ألتقيكم بحول الله بعد قليل عبر برنامج الملعب بصحبة العزيز بندر الشهري والكابتن القدير يوسف خميس”.

وأبدى نجم العالمي السابق عبدالرحمن البيشي استياءه من مستوى اللاعبين في مباراة النصر والباطن وقال: “لاعبو النصر خذلوا اليوم جماهير الشمس وسلمان المالك الذي قدم لهم كل شيء….”، ونشر الناقد الرياضي عادل التويجري هدف الباطن في مرمى النصر وعلق قائلًا: “السماوي ….. ينهي موسم الأصفر…”.

الصحافي الرياضي عبدالرحمن الفريح تفاعل مع نتيجة مباراة النصر والباطن وقال: “مدرب جبان وسيئ بكل ما تحمله الكلمة كان بالإمكان ألا يتم قبول تواجده ولو تم تكليف براغا لكان أفضل مما كان لاعبين أجانب بلا روح ولا عطاء فني بعض اللاعبين المحليين: خذلونا وقهرونا ويجب بيع عقودهم أصابهم الغرور وأصبحوا بلا هوية ولا روح..”.

وتابع الفريح في تغريدة أخرى بشأن مباراة النصر والباطن قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل هاردلك يا جماهير النصر والله إنكم لا تستحقون ما حدث..!! لا يُصلح العطار ما أفسده الدهر.. موسم كوارثي من بدايته: فمن الطبيعي أن تكون نهايته أليمة.. فوراً واعتباراً من الغد النصر يحتاج إلى غربلة تصحيحية شاملة..”.

واختتم الفريح تغريداته بشأن مباراة النصر والباطن قائلًا: “تدمير النصر خلال 3 سنوات ماضية صعب إصلاحه خلال شهرين فقط..!!”، وقال الصحافي الرياضي محمد الدويش: “ليست صدفة بل جدارة حفراوية مستحقة وإخفاق نصراوي متكرر… الكرة فرصة وهدف… هاردلك”.

وكتب الناقد الرياضي محمد العميري عبر حسابه الخاص على مباراة النصر والباطن : “للمرة الثانية خلال 10 أيام السماوي يسر الناظرين سيبيريا طلع معلم ومهتم نجاح مبهر للمثلوثي وبقية المحترفين مبروك يا أهل الحفر وحظ أوفر للنصراويين”.

الكاتب خلف ملفي علّق على مباراة النصر والباطن قائلًا: “الباطن “ولع” الموسم كله!! أبناء الحفر كتبوا تاريخ النصر “صفر” هذا الموسم!! ألف مبروك لمحبي الباطن. هاردلك أنصار النصر. النصر والباطن ١/٠”.

وأضاف الإعلامي الرياضي بندر الشهري عن مباراة النصر والباطن قائلًا: “بعد مغادرة النصر من كأس الملك لكل من كان يرمي التهم جزافاً ويقول إن هذه البطولة محجوزة للنصر! أين أنتم؟.. اعتذروا من الجميع .”.

مقدم البرامج سلطان الغشيان قال عن مباراة النصر والباطن: “خسر لقب كان يراهن عليه كثيراً لكن هل خذله الحظ .. اللاعبون،، الوقت،،، أم تراكمات سابقة؟؟ سلمان المالك عمل واجتهد،، أتوقع نصراً مختلفاً بالموسم القادم”، وقال الإعلامي عبدالله العضيبي: “ألف مبروك للسماوي… مباراة صنع بها تاريخاً في سجل البطولة”.

وكتب الناقد الرياضي محمد البكيري عن مباراة النصر والباطن: “رعد الشمال.. أبرق وأرعد في الملز. ثم أمطر قلوب النصراويين بخسارة مريرة. ضربتين في الراس تووووجع. مبروك للسماوي المكافح. ولأبناء حفر الباطن الذين بحق لهم الفخر بفريقهم”.







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