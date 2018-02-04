مباراة الهلال تتسبب في إقالة مدرب الباطن

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الباطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي خواكيم ماتشادو، بعد مباراة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وقرر مجلس إدارة نادي الباطن إقالة ماتشادو وجهازه المساعد، بعد نهاية مباراة الهلال في الجولة الـ20 بخسارة الفريق بخماسية، وكلفت مدرب الفريق الأولمبي المصري كرم مرسي باستلام مهمة تدريب الفريق الأول.

وكانت مباراة الهلال والباطن، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، قد انتهت بفوز الزعيم بخمسة أهداف، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف أحرزه جورجي سيلفا.

وبعد مباراة الهلال تجمد رصيد الباطن عند 21 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد الزعيم لـ42 نقطة في الصدارة.







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