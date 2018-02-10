مباراة الهلال ضد النصر تتسبب في غياب فوزير أسبوعين

المواطن - مروة نبيل

أعلن العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي محمد فوزير، في مباراة الهلال ضد النصر وحاجته لفترة راحة وعلاج.

وقال النصر عبر “تويتر”: “أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن محمد فوزير وجود تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة أسبوعين.. وجاءت الفحوصات بإشراف شريك النادي الطبي فزيوفت”.

ونشر حساب فزيوفت للتأهيل الرسمي على “تويتر”، صورة للنجم محمد فوزير الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال ضد النصر وكشف عن تفاصيل إصابته أيضًا، وأكد أن اللاعب المغربي سوف يبدأ في التأهيل تحت إشراف المركز.

وكان محمد فوزير قد شارك في مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل محمد فوزير هدف العالمي الثاني في مباراة الهلال ضد النصر في الدقيقة 24 من الشوط الأول من لقاء الجولة الـ21، وأثبت الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي تأقلمه سريعًا وسجل هدف التعادل للزعيم في الدقيقة 88.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر في الجولة الـ21، حافظ العالمي على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن الزعيم.







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