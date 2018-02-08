مباراة الهلال والنصر .. ديربي فرق الطموح

المواطن – مروة نبيل

يترقب الجميع ديربي الرياض بين الهلال والنصر المُقرر إقامته، اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق الناقد الرياضي محمد العميري، على مباراة الهلال والنصر قائلًا: “الديربي ليس له مقاييس.. ديربي الغد هو ديربي فرق الطموح بين فريق متصدر ويبحث عن بطولة وفريق متجدد يبحث عن مركز يؤهله للآسيوية”.

وقال الناقد الرياضي ناصر الجديع: “العناصر الجديدة المنضمة للنصر سلاح ذو حدين من جهة، قد يصعب على دياز التعرف على الخصم والاستعداد له، ومن جهة أخرى قد يكون هناك صعوبة في الانسجام بين اللاعبين الجدد”.

وتابع الجديع تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “دياز أمامه مهمة صعبة.. دائمًا تكون الأوراق مكشوفة، لكن هذه المرة أمام خصم غامض.. الدور الأول كان الديربي من طرف واحد من جانب الهلال، لكن هذه المرة مختلفة بعد انضمام عناصر جديدة للنصر”.

ويلعب الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الزعيم الصدارة بـ42 نقطة، فيما يقع العالمي المركز الثالث بـ30 نقطة.







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