مباراة الهلال والعين.. الاستحواذ السلبي والحضور الجماهيري الأبرز

المواطن – مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال والعين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة واحدة في بداية مشواره القاري.

وتستعرض “المواطن” أبرز لقطات مباراة الهلال والعين الإماراتي في مباراة دوري أبطال آسيا 2018.

احتضن ملعب الزعيم الجديد مباراة الهلال والعين الإماراتي لتكون المواجهة الأولى التي يلعبها الزعيم على أرضه، وظهر إستاد جامعة الملك سعود في مباراة دوري أبطال آسيا بشكل مبهر ومميز للغاية، خاصة أرضية الملعب والمدرجات.

الحضور الجماهيري المميز كان أحد أبرز لقطات مباراة الهلال والعين الإماراتي، وأعلن حساب دوري أبطال آسيا أن عدد الجمهور وصل لـ24010 متفرجين، ورفع مُحبو وعُشاق الزعيم تيفو مبهرًا على مرتين “Welcome” و”Home”.

ونشر حساب الزعيم الرسمي صورًا للتيفو الذي رفعه الجمهور في مباراة الهلال والعين الإماراتي، وظهر من خلالها روعة التيفو والحضور الجماهيري الكبير والمميز.

بلغت نسبة استحواذ الزعيم في مباراة الهلال والعين الإماراتي 64%، وقام لاعبوه بعدد كبير من التمريرات وصل لـ506 تمريرات، مقابل 291 تمريرة للاعبي الفريق البنفسجي، ووصلت نسبة استحواذه 36%.

وسدد لاعبو الزعيم في مباراة الهلال والعين الإماراتي 12 تسديدة، منهم تسديدة واحدة فقط على المرمى وكانت في الشوط الثاني، ليكون استحواذه سلبيًّا.

ساد التوتر بين اللاعبين في مباراة الهلال والعين الإماراتي، خاصة من جانب الفريق البنفسجي الذي نال لاعبوه 4 بطاقات صفراء، مقابل اثنين للاعبي الزعيم.

شهدت مباراة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا تعرض مدرب الفريق الضيف الكرواتي زوران ماميتش للطرد بسبب تكرار الاعتراض.

حرص رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال على الحضور إلى ملعب الزعيم الجديد بصحبة أسرته ودعمه في مباراة الهلال والعين الإماراتي من المدرجات، وأعلن بعد لقاء دوري أبطال آسيا عن تقديم 2 مليون ريال للزعيم بمناسبة تدشين نادي الهلال لملعبهم.

ودعم الزعيم من مدرجات مباراة الهلال والعين الإماراتي كل من الأسطورة الهلالية سامي الجابر، عضو شرف الزعيم الأمير أحمد بن سلطان.

وبعد مباراة الهلال والعين الإماراتي جاء ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي: الاستقلال الإيراني، يليه الريان القطري، ثم الزعيم وأخيرًا الفريق البنفسجي.







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