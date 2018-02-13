مباراة الهلال والعين اليوم تخطف الأنظار من الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما يحرص جمهور كرة القدم في العالم العربي على متابعة مباريات الدوريات الكبرى والبطولات الأوروبية، من أجل متابعة فرقهم المفضلة، ولكن نجحت مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا في خطف أنظار المتابعين إليها.

وتحظى مباراة الهلال والعين اليوم بمتابعة خاصة من الجماهير الخليجية والعربية؛ نظرًا لأهمية اللقاء في دوري أبطال آسيا؛ لعدة أسباب ومنها: الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الزعيم والبنفسجي، ووجود العديد من اللاعبين العرب بالفريقين.

كما تُمثل مباراة الهلال والعين اليوم أهمية كبرى للفريقين، حيث يأمل الزعيم مواصلة تفوق في مباريات دوري أبطال آسيا على أرضه ووسط جمهوره، فيما يسعى الفريق البنفسجي للتغلب على الهلال أو الخروج بنتيجة إيجابية في أول مباريات البطولة.

وخطفت مباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا 2018، الأنظار من مواجهتي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير، وبازل السويسري ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16.

واستطاعت مباراة الهلال والعين اليوم ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، خطف الأضواء أيضًا من مباراة ريد ستار وسيسكا موسكو الروسي في الدوري الأوروبي.

ونجحت مباراة الهلال والعين اليوم جذب الأنظار إليها عن مواجهات دوري أبطال آسيا التي أُقيمت اليوم بين كل من ميلبورن فيكتوري وأولسان هيونداي، كاواساكي فورنتال وشانغهاي إيست آسيا، تشونبك هيونداي وكاشيوا ريسول، تيانجين جوانجيان وكيتشي، بيروزي وناساف كارشي، الوصل الإماراتي والسد القطري، الريان والاستقلال.

وتُقام مباراة الهلال والعين اليوم، ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، على إستاد جامعة الملك سعود، الذي يحتضن أول لقاء للزعيم، وتُمني الجماهير الهلالية النفس بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة.







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