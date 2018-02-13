مباراة الهلال والعين تتصدر تويتر.. والجمهور مُتفائل بالملعب الجديد

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباراة الهلال والعين، اليوم، التي ستُقام على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بطريقتها الخاصة.

دشنت جماهير الزعيم هاشتاقًا يحمل اسم الهلال العين، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، وأعرب الجمهور عن تمنياته بتحقيق الزعيم للفوز في مباراة الهلال والعين اليوم، كما تمنوا أن يكون الملعب الجديد إستاد جامعة الملك سعود فألًا حسنًا عليهم.

ولم يقتصر التفاعل الجماهيري مع هاشتاق الهلال العين على متابعي مباراة اليوم من دوري أبطال آسيا في المنازل فقط، بل تفاعل الجمهور في مباراة الهلال والعين اليوم من مدرجات إستاد جامعة الملك سعود، ونشر الصور والأخبار أولًا بأول.

ورصدت “المواطن” التفاعل الكبير مع هاشتاق الهلال العين؛ حيث نشر الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان صورة لجمهور مباراة الهلال والعين اليوم في إستاد جامعة الملك سعود وقال: “المدرجات تقترب من الامتلاء”، وكتب إبراهيم: “سنحققها مهما استعصت علينا”، وأضاف آخر: “يا رب اجعل الفوز من نصيب الهلال”.

وعلق آخر على هاشتاق الهلال العين قائلًا: “ملعب جديد، وبداية جديدة، وخطوة أولى في رحلة البحث عن اللقب الآسيوي السابع للزعيم الملكي.. يـا رب وفق هـلالنا..”، وقالت أنفال: “يا رب وفق الهلال اليوم وكل يوم”، وتابع أحمد: “يا رب اجعلها بداية خير”، وأضاف حساب آخر: “بالتوفيق للزعيم الكبير”.

وكتب آخر: “ملعب جديد وبداية جديدة وخطوة جديدة لـ آسيا.. يا رب كل التوفيق لـ هلالنا”، وقال تركي: “افتتاح بطولة وافتتاح ملعب، أهمية الانتصار كبيرة جدًّا يا رب ليلة من ليالي الهلال”، وتابع محمد: “بإذن الله بداية خير لزعيم في هذا الملعب، وبالتوفيق لهلالنا بداية المشوار”، وعلق سلطان قائلًا: “ياااعمري يالزعيم”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :