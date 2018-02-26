مباراة مولدوفا ستحقق هذه الفائدة للأخضر

المواطن - محمد سمعة

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض مباراة مهمة أمام منتخب مولدوفا وديًا اليوم في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وسيستغل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر مباراة السعودية ومولدوفا من أجل علاج الأخطاء إن وجد مع معرفة العناصر المناسبة من أجل تمثيل الأخضر في المونديال.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة العديد من المباريات الودية وذلك من أجل التعرف على مختلف المدارس والمستويات وذلك من أجل تقديم أداء مشرف في المونديال الروسي.

وسيهتم بيتزي خلال الفترة المقبلة بمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين وذلك من أجل الوقوف على مدى جاهزية لاعبي الأندية الكبيرة بالإضافة إلى متابعة باقي العناصر لاختيار الأفضل منها للمنتخب السعودي.

وسبق للمنتخب السعودي التأهل إلى بطولة كأس العالم في 4 مناسبات قبل التأهل إلى مونديال روسيا حيث تواجد في نسخة عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية ووقتها تألق الأخضر ووصل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في مشاركته الأولى.

كذلك أصبح النجم فؤاد أنور نجم الكرة السعودية السابق أول لاعب سعودي يسجل للأخضر في بطولة كأس العالم.

ونجح الأخضر بعد ذلك في التأهل إلى مونديال 1998 في فرنسا ولكن المنتخب السعودي ودع البطولة من مرحلة دور المجموعات.

وسبق وأن تأهل الأخضر رفقة المدرب ناصر الجوهر إلى بطولة كأس العالم عام 2002 في كوريا واليابان ولكن الأخضر خرج من مرحلة دور المجموعات وذلك بعد الخسارة من ألمانيا بثمانية أهداف دون رد.

وشارك الأخضر في مونديال 2006 في ألمانيا وخرج من الدور الأول، قبل أن يتأهل إلى مونديال روسيا عام 2018 بفضل هدف نجم نادي الاتحاد المعار فهد المولد.







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