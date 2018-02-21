مباراة واحدة غدًا في ربع نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا الخميس مباراة واحدة في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستكون المباراة بين فريقي النصر والباطن؛ حيث ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين بعد الفوز على فريق النهضة بهدف نظيف يوم 20 يناير الماضي.

بينما تأهل فريق الباطن إلى دور ربع النهائي وذلك بعد فوزه على نادي ضمك بثنائية دون رد في مباراة أقيمت يوم 25 يناير الماضي على ملعب نادي الباطن.

تقابل النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين وفاز الباطن بثلاثية دون رد في إطار لقاءات الجولة الـ22 من عمر المسابقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :