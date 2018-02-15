مباراتان اليوم في افتتاح الجولة ال22 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان في إطار لقاءات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والقادسية في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت المملكة.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي النصر والباطن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وكان نادي التعاون قد خسر من فريق أحد في الجولة ال21 بهدف دون رد، بينما تعادل القادسية بدون أهداف مع نادي الاتحاد.

يحتل التعاون المركز السادس في الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز ال12 برصيد 18 نقطة.

ويذكر أن نادي النصر سيسعى للفوز على فريق الباطن بعد تعادل العالمي مع الهلال بثنائية لكل فريق في الجولة ال21.

وسيقاتل الباطن لتحسين نتائجه في الأسبوع الحالي خاصة بعد خسارته في الجولة الماضية من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق الباطن في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.







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