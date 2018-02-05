مبارزو الأخضر الـ 12 عالميًا

المواطن - الرياض

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة في سلاح السيف مشاركته في بطولة العالم للشباب تحت ٢٠ سنة التي اختتمت أمس في مدينة شاباتزه الصربية، محتلاً المركز 12 من بين 32 منتخبًا شارك في البطولة، فيما وصل اللاعب فيصل عابد للدور 64 في منافسات (الفردي)، في حين حقق المنتخب الإيطالي لقب البطولة.

وكان المنتخب السعودي الذي مثّله اللاعبون فيصل عابد وجواد الداود وحسن الأصمخ وسلطان العميري، ويقوده المدرب الوطني غازي الجعيد، قد كسب في البطولة منتخبي بريطانيا وكندا، فيما خسر من إسبانيا وبولندا ( ثالث العالم) .

ومن المنتظر أن يساهم المركز الذي حققه المنتخب السعودي في رفع التصنيف خلال البطولة الآسيوية.

وستغادر اليوم بعثة المنتخب السعودي التي يترأسها عبدالله السنيد مدير الأداء والتطوير في الاتحاد إلى مدينة لوقو الإيطالية لإقامة معسكر لمدة أسبوعين، يواجه خلالها أحد أفضل الفرق الإيطالية، وذلك استعداداً للبطولة الآسيوية التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 20 فبراير إلى 4 مارس 2018.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :